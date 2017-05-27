Болельщики признали Алексиса Санчеса лучшим игроком сезона в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был признан болельщиками лучшим игроком «канониров» в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Чилиец был удостоен этой награды во второй раз за три года в клубе. При этом в сезоне-2015/16 он занял второе место.
Полузащитник Месут Озил, который был признан лучшим в прошлом году, на этот раз не попал даже в тройку.
Второе место в голосовании болельщиков занял хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, третье — защитник Лоран Косельни.
В прошедшем сезоне 28-летний Алексис Санчес забил 29 голов и сделал 19 голевых передач в 50 матчах за «Арсенал».
Источник: «Арсенал» предложил Алексису Санчесу € 20 млн в год