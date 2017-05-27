Джеко: Спаллетти стал ключом к моему успеху в этом сезоне

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поблагодарил наставника римлян Лучано Спаллетти за удачную игру в этом сезоне.
«Лучано Спаллетти сыграл огромную роль в том, что я провожу столь удачный сезон. Он хочет играть в атакующий футбол и многому научил меня. Я узнал от него множество деталей, потому что в Италии любому нападающему играть труднее — защитники действуют жёстче и глубже, чем в Англии или Германии. Очевидно, что Лучано стал ключом к моему успеху.
Каждый нападающий хочет забить как можно больше голов, мой первый сезон был не очень хорошим, но мы уже достаточно говорили о моём первом сезоне в Италии», — сказал Джеко в интервью Sky.