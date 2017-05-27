Тухель: у меня идут мурашки по коже, когда я смотрю на путь «Боруссии» к финалу

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от финала Кубка Германии с «Айнтрахтом» (27 мая).
«У меня идут мурашки по коже, когда я смотрю на наш путь к финалу. Мы в последние недели время от времени прокручивали в голове эти матчи, некоторые из которых получились просто потрясающими — с „Баварией“, „Гертой“… Теперь „Боруссия“ в финале и хочет выиграть трофей.
Мы уже играли в финале Кубка Германии, это даёт команде определённое спокойствие, но соперник по решающему матчу силён. Нам точно будет тяжело, ведь «Айнтрахт» отлично готов физически», — цитирует Тухеля Goal.
Ещё одно доказательство того, что у «Боруссии» Д лучшие болельщики
Этот клуб и его фанаты не перестанут дарить простые истории, после которых хочется верить в человечество.