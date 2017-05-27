Окслейд-Чемберлен: я изучал игру Дани Алвеса, у таких футболистов надо учиться

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен признался, что изучал игру защитника «Ювентуса» Дани Алвеса. После перехода «канониров» на схему 3-4-3 Окслейд-Чемберлен действует по всему флангу.
«Когда я наблюдал за командами, которые играют с пятью защитниками, я смотрел на позиции латералей и их движением при выходе из обороны в атаку, при позиционном нападении. Для меня это было немного неестественно. Я принимаю к сведению игру любого флангового футболиста. „Челси“ играет по такой схеме, „Тоттенхэм“ играет по такой схеме. Я смотрю на всех игроков — центральные защитники, фланговые.
Дани Алвес идёт по всей бровке до самого конца и очень помогает своей команде в атаке. За такими игроками надо следить, у них нужно учиться», — цитирует Окслейда-Чемберлена Sportsmole.