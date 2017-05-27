Азар: если я продлю контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку!

Полузащитник «Челси» Эден Азар пошутил, отвечая на вопрос о продлении контракта и возможном переходе форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку, который в прошлом уже играл за синих.
«На данный момент мы не ведём переговоров о новом контракте и ждём окончания сезона. Я абсолютно спокоен. Мы всё обсудим. Если не сможем договориться, посмотрим на другие варианты. На сегодня я счастлив в „Челси“. Обсудим будущее с клубом после того, как я вернусь из сборной.
Если я подпишу контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку! Шучу. Кто бы ни пришёл, мы будем готовы к новому сезону», — цитирует Азара Het Nieuwsblad.
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