Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков

27 мая 2017, суббота. 13:02. Футбол

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал обладателем награды Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков.

В голосовании, организованном Sky Sports, форвард «шпор» занял первое место, набрав 16 378 голосов.

Кейн опередил полузащитника «Челси» Н'Голо Канте (13 515 голосов). Третьим стал хавбек «Челси» Эден Азар (8412).

Далее расположились нападающий «Арсенала» Алексис Санчес (6727), полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли (3507) и форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку (955).

23-летний Кейн в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 29 мячей.

Канте признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Челси Алексис Санчес Гарри Кейн Деле Алли Н'Голо Канте Ромелу Лукаку Эден Азар
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
13:15 Установка нового газона на стадионе в Петербурге будет завершена 12-13 июня
13:11 Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании
13:09 Линекер: у Кейна есть нахальность, которая отличает лучших игроков от хороших
13:03 Кэхилл: я был довольно близок к переходу в «Арсенал», но клубы не договорились
13:02 Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков
12:39 Моуринью: молодые футболисты могут потерять интерес к происходящему из-за денег
12:33 «Спартак» проведёт три контрольных матча на сборе в Австрии
12:30 Азар: если я продлю контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку!
12:28 Сборная России тренируется в полном составе
12:15 Гектор: Обамейянг — не супермен, а такой же человек, как и игроки «Айнтрахта»
12:04 Защитник «Аякса» Санчес: разумеется, я хотел бы играть за «Барселону»
12:02 Конте: не курю, но могу и не отказаться от сигары, если «Челси» победит!
11:55 Стам: хочу остаться в «Рединге», даже если мы не выйдем в АПЛ
11:40 Эррера: Гризманн — феномен, все команды в мире хотят заполучить его
11:36 Билич: «Вест Хэму» нужно усилить состав уже готовыми игроками
11:33 ФИФА оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за соглашение с Райолой по трансферу Погба
11:20 Окслейд-Чемберлен: я изучал игру Дани Алвеса, у таких футболистов надо учиться
11:18 Бельерин: свист болельщиков «Арсенала» сделал меня сильнее
11:16 Петржела: думаю, Фурсенко сможет помочь «Зениту», он постоянно хочет побеждать
10:54 Манолас: я вижу своё будущее в «Роме», не нужно делать из мухи слона
10:42 «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира
10:35 Албин: не такой уж стадион “Крестовский” и дорогой, как кажется
10:24 Агент: если Перес захочет уйти из «Арсенала», первым вариантом будет «Депортиво»
10:07 Рэмси: игроки «Арсенала» должны не дать Азару ни минуты покоя в финале Кубка
09:55 Почеттино не беспокоят слухи относительно Дайера и Уолкера
09:49 Тухель: у меня идут мурашки по коже, когда я смотрю на путь «Боруссии» к финалу
09:49 Таски близок к продлению контракта со «Спартаком» на два года
09:38 Джеко: Спаллетти стал ключом к моему успеху в этом сезоне
09:37 Болельщики признали Алексиса Санчеса лучшим игроком сезона в «Арсенале»
09:24 Ромеро: в следующем сезоне я хочу стать первым вратарём «МЮ»
09:17 Яя Туре может подписать новый однолетний контракт с «Манчестер Сити»
09:10 Дармиан: мне хорошо в «Манчестер Юнайтед», не хочу уходить отсюда
09:09 Сампаоли на посту наставника «Севильи» может сменить Бериццо
09:00 Луис Энрике: я молод, красив и приятен. Почему бы мне не вернуться?
08:53 «Амкар» расстался с Давидом Хурцидзе
08:31 Эмери: все игроки «ПСЖ» хотят завершить сезон выигрышем Кубка Франции
07:48 Представители «Милана» встретились с агентом Обамейянга
07:06 Бернард: во многих эпизодах арбитр буквально прятался от игры
06:49 Луис Суарес: под руководством Луиса Энрике я очень прогрессировал
06:48 Ньянг может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»
06:03 Дель Пьеро: Тотти много лет был на другом уровне
05:50 Бекхэм признался, что мог перейти в «Рому» из-за Тотти
05:42 Силлессен: «Барселона» хочет победить «Алавес» и достойно проводить Луиса Энрике
05:19 Маротта: было бы идеально, чтобы Аллегри остался в «Ювентусе»
04:53 Источник: «Милан» лишит Доннарумму места в основе, если тот не обновит контракт
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017