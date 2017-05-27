Кэхилл: я был довольно близок к переходу в «Арсенал», но клубы не договорились

Защитник «Челси» Гари Кэхилл перед финальным матчем Кубка Англии с «Арсеналом» (27 мая) признался, что в прошлом мог стать игроком «канониров».
«Я был довольно близок к переходу в „Арсенал“, но клубы не договорились по цене. От меня в той ситуации ничего не зависело. Я так и не понял, хочу ли сам перейти в „Арсенал“. Всё закончилось на стадии переговоров. „Арсенал“ проявлял интерес, но не стал платить ту сумму, которую запрашивал „Болтон“. Слухи о моём переходе появлялись очень долго — думаю, примерно на протяжении полутора лет», — цитирует Кэхилла Goal.
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