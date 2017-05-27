Промес: у меня нет никаких оснований для ухода из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о возможной смене команды и признался, что не жалеет о переходе в российский клуб.
«Да, фиксированная сумма выкупа в моём контракте действительно есть, но детали я не могу рассказать. Если кто-то хочет купить меня, возможность есть. Понятно, что многое может случиться, ведь это футбол, но я счастлив в «Спартаке» — клуб вышел в Лигу чемпионов, всё хорошо. У меня нет никаких оснований, чтобы уходить. Оглядываясь назад, я понимаю, что поступил правильно, решив перейти в «Спартак», — цитирует Промеса Telesport.
Выкупная цена в контракте Промеса – рекордная для российского футбола, сообщил в середине мая президент «Спартака» Леонид Федун.