В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу

В Португалии появился памятник в честь голкипера национальной команды и «Спортинга» Руи Патрисиу. Скульптура была установлена в Лейрии — родном городе вратаря.
Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, и 29-летний страж ворот стал одним из героев финального матча со сборной Франции (1:0).
Создатели статуи вдохновились одним из спасений Патрисиу в решающем матче — он достает мяч левой рукой в прыжке после удара головой Антуана Гризманна.
Патрисиу обошёл Нойера, Куртуа и Буффона, став самым ценным вратарём Евро-2016
Фотографии памятника можно посмотреть в «Твиттере».