Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу

27 мая 2017, суббота. 13:59. Футбол

В Португалии появился памятник в честь голкипера национальной команды и «Спортинга» Руи Патрисиу. Скульптура была установлена в Лейрии — родном городе вратаря.

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы в 2016 году, и 29-летний страж ворот стал одним из героев финального матча со сборной Франции (1:0).

Создатели статуи вдохновились одним из спасений Патрисиу в решающем матче — он достает мяч левой рукой в прыжке после удара головой Антуана Гризманна.

Патрисиу обошёл Нойера, Куртуа и Буффона, став самым ценным вратарём Евро-2016

Фотографии памятника можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол Спортинг Лиссабон Руй Патрисиу Фото
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
14:38 Смольников надеется, что «Зенит» вместе с Фурсенко добьётся больших успехов
14:27 Тарасов: недавно узнал о Кубке конфедераций. Сложно сказать, значимый он или нет
14:23 Квальярелла: вижу ли себя в нынешнем составе «Наполи»? Да, на скамейке запасных!
14:18 Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» сезона-2016/17 по версии болельщиков
13:59 В Португалии появился памятник в честь голкипера Руи Патрисиу
13:54 Болельщики «Ростова» посвятили команде былину
13:53 Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»
13:41 Каррагер подшутил над Терри после матча с «Сиднеем»
13:41 Промес: у меня нет никаких оснований для ухода из «Спартака»
13:37 В Италии «Зенит» назвали претендентом на защитника «Дженоа» Иццо
13:15 Установка нового газона на стадионе в Петербурге будет завершена 12-13 июня
13:11 Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании
13:09 Линекер: у Кейна есть нахальность, которая отличает лучших игроков от хороших
13:03 Кэхилл: я был довольно близок к переходу в «Арсенал», но клубы не договорились
13:02 Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков
12:39 Моуринью: молодые футболисты могут потерять интерес к происходящему из-за денег
12:33 «Спартак» проведёт три контрольных матча на сборе в Австрии
12:30 Азар: если я продлю контракт, «Челси» может не хватить денег на Лукаку!
12:28 Сборная России тренируется в полном составе
12:15 Гектор: Обамейянг — не супермен, а такой же человек, как и игроки «Айнтрахта»
12:04 Защитник «Аякса» Санчес: разумеется, я хотел бы играть за «Барселону»
12:02 Конте: не курю, но могу и не отказаться от сигары, если «Челси» победит!
11:55 Стам: хочу остаться в «Рединге», даже если мы не выйдем в АПЛ
11:40 Эррера: Гризманн — феномен, все команды в мире хотят заполучить его
11:36 Билич: «Вест Хэму» нужно усилить состав уже готовыми игроками
11:33 ФИФА оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за соглашение с Райолой по трансферу Погба
11:20 Окслейд-Чемберлен: я изучал игру Дани Алвеса, у таких футболистов надо учиться
11:18 Бельерин: свист болельщиков «Арсенала» сделал меня сильнее
11:16 Петржела: думаю, Фурсенко сможет помочь «Зениту», он постоянно хочет побеждать
10:54 Манолас: я вижу своё будущее в «Роме», не нужно делать из мухи слона
10:42 «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира
10:35 Албин: не такой уж стадион «Крестовский» и дорогой, как кажется
10:24 Агент: если Перес захочет уйти из «Арсенала», первым вариантом будет «Депортиво»
10:07 Рэмси: игроки «Арсенала» должны не дать Азару ни минуты покоя в финале Кубка
09:55 Почеттино не беспокоят слухи относительно Дайера и Уолкера
09:49 Тухель: у меня идут мурашки по коже, когда я смотрю на путь «Боруссии» к финалу
09:49 Таски близок к продлению контракта со «Спартаком» на два года
09:38 Джеко: Спаллетти стал ключом к моему успеху в этом сезоне
09:37 Болельщики признали Алексиса Санчеса лучшим игроком сезона в «Арсенале»
09:24 Ромеро: в следующем сезоне я хочу стать первым вратарём «МЮ»
09:17 Яя Туре может подписать новый однолетний контракт с «Манчестер Сити»
09:10 Дармиан: мне хорошо в «Манчестер Юнайтед», не хочу уходить отсюда
09:09 Сампаоли на посту наставника «Севильи» может сменить Бериццо
09:00 Луис Энрике: я молод, красив и приятен. Почему бы мне не вернуться?
08:53 «Амкар» расстался с Давидом Хурцидзе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017