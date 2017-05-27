Квальярелла: вижу ли себя в нынешнем составе «Наполи»? Да, на скамейке запасных!

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился мыслями о том, в какой роли он мог бы выступать в нынешнем «Наполи», за который 34-летний футболист играл с 2009 по 2010 год.
«Вижу ли я себя в нынешнем составе «Наполи»? Да, на скамейке запасных!» – в шутку заявил Квальярелла.
«Эта команда окрепла на уровне психологии, тактики и техники. Это то, что с течением времени приносит в футболе результаты. Сейчас «Наполи» добиваются результатов благодаря эффектному футболу», — приводит слова игрока Football Italia.
В нынешнем сезоне Серии А Квальярелла принял участие в 36 матчах за «Сампдорию», забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Наполи» (83 очка) после 37 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (48) находится на 10-й строчке.