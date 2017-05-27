Сарсания хочет, чтобы результаты у «Зенита» были не хуже, чем в 2007-2008 годах

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал своё возвращение в петербургский клуб.
«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Также хочу поблагодарить и главу «Газпрома» Алексея Миллера за оказанное мне доверие. Со своей стороны могу пообещать, что применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007-2008 годах («Зенит» тогда выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА. — Прим. «Чемпионата»). В начале следующей недели решим, когда я должен буду приехать и приступить к своим обязанностям. Тогда всё и обсудим.
У меня будет очень большой круг обязанностей. Как вы знаете, я прихожу на должность спортивного директора, но о более конкретных задачах, которые будут передо мной стоять, я пока не готов говорить. Сначала нам надо сесть и всё обсудить с руководством. Обо всём остальном поговорим уже после», — приводит слова Сарсании «Фонтанка».