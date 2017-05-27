А. Кержаков: без Промеса «Спартак» вряд ли бы стал чемпионом

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о третьем месте своей команды в турнирной таблице РФПЛ по итогам минувшего сезона, а также отметил роль полузащитника Квинси Промеса в чемпионстве «Спартака».
«Третье место «Зенита» — это катастрофа? Скорее, всё же я назвал бы это неудачей. Если говорить о том, что это происходит второй год подряд, то всё-таки это были две разные команды — в прошлом сезоне, и в нынешнем. Сейчас главный тренер говорит, что это связано с тем, что ушли футболисты. Но и с ними в прошлом сезоне результат был таким же. Что не так? Надо разбираться. Многое поменялось с времени последнего чемпионства «Зенита». Для которого и второе место — неудача. Прежде всего, нам не хватило бойцовских качеств. Мы упустили победы в нескольких играх, уступив сопернику в самоотдаче. В играх, в которых обязаны были побеждать.
Шутили ли над Дзюбой после чемпионства «Спартака»? Шутили бы, если бы мы сами добились чего-то существенного. А так шутить нечего. В Москве и России, понятное дело, эйфория. Могу только поздравить, пусть радуются. В следующем сезоне будем привозить чемпионство в Петербург.
Что такого сделал Каррера, что команда выиграла РФПЛ? Наверное, у него менталитет победителя. Видно, что он может повести за собой, объединить коллектив. Создать характер. В отличие от нас, они в этом году переламывали неудачные матчи. Воля и целеустремленность. И Промес. Без него они бы вряд ли стали чемпионами. Все говорят о Фернандо, но ведь это Промес порой в одиночку отодвигал игру от своих ворот, цеплялся, создавал момент из ничего, и забивал. У «Зенита» и ЦСКА такого игрока не нашлось. Три лучших игрока «Зенита» прошлого сезона? Дзюба, Жулиано, Лунёв», — цитирует Кержакова «Советский спорт».