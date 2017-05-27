Албин показал укладку рулонного газона на стадионе в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографию, на которой запечатлён процесс укладки рулонного газона на стадионе на Крестовском острове к матчам Кубка конфедераций.
Как сообщалось ранее, газон поставляет компания Queens Grass International, базирующаяся в Гатчине. Установку профинансируют «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон. Рулонное поле должно выдержать четыре игры Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля.
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».
На стадионе в Санкт-Петербурге начали укладывать новый газон