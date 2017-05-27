Кержаков определится с тем, продолжать карьеру или нет, до выхода из отпуска

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сообщил, что собирается принять решение о завершении или продолжении карьеры до выхода из отпуска после окончания сезона РФПЛ. Контракт 34-летнего футболиста с клубом истекает летом 2017 года.
«Принял ли решение о завершении или продолжении карьеры? Пока нет, есть некие идеи в обтекаемых формах. До выхода из отпуска всё станет известно. Что касается того, готов ли я играть за «Тосно» или московское «Динамо», то много раз говорил — мне сложно видеть себя игроком вне «Зенита». Те моменты, когда я отсутствовал, дали мне ещё острее понять, насколько я люблю этот клуб и что он для меня значит. И если я сейчас не буду нужен главному тренеру как футболист, если придётся закончить карьеру — я бы хотел остаться в клубе и помогать ему, чем могу. Если не произойдёт и этого — подумаю. Может быть, ещё поиграю.
Мне хочется быть полезным клубу, делиться опытом, тем, что я знаю. Мне интересна и главная команда, и академия, как они взаимодействуют. Как происходит коммуникация между дублем и основной командой, «Зенитом-2». Всё это мне очень любопытно, хочется изучить это и, может быть, что-то подсказать. Сейчас мне ближе позиция менеджера, нежели тренера? Да, мне это очень интересно», — цитирует Кержакова «Советский спорт».