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Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»

27 мая 2017, суббота. 16:53. Футбол

В матче 11-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» принимал на своём поле «Бэйцзин Гоань». Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Вэй Ши-Хао и У Лэй, а ещё один мяч забил бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк. За «Бэйцзин Гоань» забил турецкий форвард Бурак Йилмаз.

«Шанхай СИПГ» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Бэйцзин Гоань» находится на седьмой строчке.

Посмотреть гол Халка за «Шанхай СИПГ» можно в «Твиттере».

В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Тяньцзинь Тэда», а «Хэбэй Чайна Форчун» в родных стенах победил «Чанчунь Ятай» — 2:1.

Китай - Суперлига. 11-й тур
27 мая 2017, суббота. 14:35 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
5 : 1
Бэйцзин Гоань
Пекин
1:0 – Ши-Хао – 26, 2:0 – Ши-Хао – 52, 3:0 – Халк – 57, 4:0 – Лэй – 76, 5:0 – Лэй – 84, 5:1 – Йилмаз – 90
Китай - Суперлига. 11-й тур
27 мая 2017, суббота. 14:35 МСК
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
3 : 0
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
1:0 – Далунь – 38, 2:0 – Далунь – 52, 3:0 – Пато – 64
Китай - Суперлига. 11-й тур
27 мая 2017, суббота. 14:35 МСК
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао
2 : 1
Чанчунь Ятай
Чанчунь
1:0 – Лавесси – 10, 1:1 – Long – 65, 2:1 – Чендун – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Шанхай СИПГ Халк
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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