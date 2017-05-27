«Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона

«Манчестер Сити» близок к приобретению вратаря «Бенфики» Эдерсона Мораеса. «Горожане» надеются завершить сделку после матча лиссабонской команды с «Виторией Гимарайнш» (28 мая) в финале Кубка Португалии.
«Манчестер Сити» придётся выложить за 23-летнего бразильца не менее € 45 млн, информирует интернет-портал Goal. «Бенфика» настаивает на максимально высокой сумме сделки, поскольку владеет только 50% экономических прав на Эдерсона. Половину вырученной суммы клуб должен будет отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым владеет известный футбольный агент Жорже Мендеш.
В текущем сезоне Эдерсон провёл 27 матчей в чемпионате Португалии, пропустил 12 голов и 18 матчей отстоял на ноль.