«Челси» готов предложить Бонуччи контракт с зарплатой € 8 млн в год

«Челси» по-прежнему хочет приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Лондонский клуб готов предложить 30-летнему игроку контракт с зарплатой € 8 млн в год, информирует Football Italia со ссылкой на газету Il Messaggero.
Видеть Бонуччи в Лондоне мечтает главный тренер «Челси» Антонио Конте — он работал с Леонардо в «Ювентусе» и сборной Италии. При этом защитник хочет остаться в Турине, где проживает с семьёй.
В текущем сезоне Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.
Бонуччи не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»