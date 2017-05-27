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«Челси» готов предложить Бонуччи контракт с зарплатой € 8 млн в год

27 мая 2017, суббота. 17:34. Футбол

«Челси» по-прежнему хочет приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Лондонский клуб готов предложить 30-летнему игроку контракт с зарплатой € 8 млн в год, информирует Football Italia со ссылкой на газету Il Messaggero.

Видеть Бонуччи в Лондоне мечтает главный тренер «Челси» Антонио Конте — он работал с Леонардо в «Ювентусе» и сборной Италии. При этом защитник хочет остаться в Турине, где проживает с семьёй.

В текущем сезоне Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.

Бонуччи не заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Челси Ювентус Леонардо Бонуччи Трансферы
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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