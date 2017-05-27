Роналду: игроки «Реала» хотят войти в историю, выиграв ЛЧ два раза подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который пройдёт 3 июня в Кардиффе (Уэльс). Португалец отметил, что мадридцы хотят стать первой в истории командой, выигравшей турнир два раза подряд.
«Победа в финале Лиги чемпионов – цель всех игроков «Реала». Мы хотим войти в историю как первая команда, выигравшая турнир два раза подряд. Это мечта. Давайте скрестим пальцы. Знаем, нам предстоит очень трудный матч с «Ювентусом», но мы – «Реал Мадрид». У нас хорошие шансы на победу. Этот финал будет похож на предыдущий: обе команды попытаются воспользоваться ошибками друг друга. Тот, кто совершит меньше ошибок, вероятнее всего, и победит. Надеюсь, победит «Реал». Обе команды уверены в себе, а ожидания высоки.
«Ювентус» – великолепная команда. Они не случайно вышли в финал Лиги чемпионов. Кроме того, они выиграли чемпионат и Кубок Италии. Это очень тяжёлый соперник, и мы осознаём, насколько сложно играть против такой команды. «Ювентус» похож на «Атлетико», – цитирует Роналду AS.