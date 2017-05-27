«Арсенал» — «Челси»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на финальный матч Кубка Англии, который сегодня пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Арсенал»: Оспина, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен, Озил, Уэлбек, Санчес.
Запасные: Чех, Коклен, Эль-Ненни, Перес, Жиру, Уолкотт.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Диего Коста.
Запасные: Бегович, Зума, Аке, Терри, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск.