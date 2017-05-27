Моуринью: понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ», спросите Вудворда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном переходе в его команду нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ». Спросите об этом Эда Вудворда (исполнительный директор «МЮ». – Прим. «Чемпионата»). Он ещё с марта знает, кого я хочу, чего я хочу и сколько.
Теперь пришло его время работать. Это его задача, потому что в августе он будет отдыхать, а я – работать. Пока что на месяц отвлекусь от футбола», — цитирует Моуринью AS.
Как я проведу это лето. Антуан Гризманн между Мадридом и Манчестером
В ближайшее трансферное окно французскому суперфорварду придётся выбирать между «домом» и перспективами наконец получить «Золотой мяч».