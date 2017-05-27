Митрофанов назначен на должность советника председателя правления «Зенита»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на должность советника председателя правления санкт-петербургского клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
26 мая было объявлено, что Митрофанов покинул пост гендиректора «Зенита», который занимал с 2007 года. Вместо него был назначен Сергей Фурсенко, а бывший президент клуба Александр Дюков занял должность председателя совета директоров. Также «Зенит» вернул на пост спортивного директора Константина Сарсанию.