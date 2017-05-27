Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»

По информации «Чемпионата», руководитель селекционного и аналитического отдела «Зенита» Антон Евменов покинет клуб. Он работал в стане сине-бело-голубых с января 2016 года, а до этого был спортивным директором московского ЦСКА.
Как стало известно ранее, новым спортивным директором «Зенита» стал Константин Сарсания. Кроме того, вместо Максима Митрофанова генеральным директором санкт-петербургского клуба стал Сергей Фурсенко, а Александр Дюков был назначен на должность председателя совета директоров.