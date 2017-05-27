Сборная Италии проведёт товарищеский матч с Уругваем в Ницце без Балотелли

Сборная Италии проведёт товарищескую встречу с командой Уругвая. Игра пройдёт во Франции 7 июня. Тренерский штаб национальной команды во главе с Джампьеро Вентурой снова не включил в состав сборной нападающего Марио Балотелли, который выступает за «Ниццу». Примечательно, что именно в Ницце сборная Италии и проведёт товарищескую игру с уругвайцами.
Марио не нашлось места в линии нападения итальянцев, в которую в итоге были включены Лоренцо Инсинье («Наполи»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Андреа Белотти («Торино»), Эдер («Интер»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон») и Чиро Иммобиле («Лацио»).
В минувшем сезоне чемпионата Франции Балотелли принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.