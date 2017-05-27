Сборная Новой Зеландии стала победителем турнира «Кубок восьми флагов» в Химках

В преддверии Кубка конфедераций — 2017 в подмосковных Химках состоялся международный детский турнир по футболу «Кубок восьми флагов». В однодневном турнире стран-участниц Кубка конфедераций победу одержала сборная Новой Зеландии.
В торжественном открытии мероприятия участие приняли послы Австралии, Новой Зеландии, Чили, постоянный представитель посла Германии, глава миссии Португалии, первый пресс-секретарь посольства Камеруна, пресс-атташе по культуре Мексики и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
На турнире «Кубок восьми флагов» сыграли дети-любители в возрасте 10-12 лет из стран-участниц Кубка конфедераций. В футболках сборной России вышли химкинские школьники.
Перед началом отборочных матчей с напутственными словами к ребятам обратились звёзды мирового футбола. Видео с пожеланиями удачи для участников турнира в Химках записали полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль, нападающий «Байера» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес, полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих и другие.
Турнирная борьба на «Кубке восьми флагов» велась в двух группах. В матче за третье место сборная Германии крупно обыграла Камерун — 3:0, а в главной встрече турнира Новая Зеландия разгромила ровесников из Мексики — 8:0. Все участники «Кубка восьми флагов» получили призы от организаторов и компании «АВМ ТУР», а победителям, помимо традиционных медалей и кубков, достался мяч с автографами игроков сборной России.