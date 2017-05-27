Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров «Спартака»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов в ближайшее время войдёт в совет директоров красно-белых, утверждает «Спорт-экспресс». В руководящем органе клуба он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом.
Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы «Спартака». Официально об изменениях будет объявлено через несколько дней.
После перестановок совет директоров «Спартака» будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.
Красно-белые дни, унесите меня. Главное о сезоне «Спартака»
Крайне сложно написать что-то новое о команде, которая весь месяц раскрашивает сайт в одни цвета, но можно суммировать впечатления.