Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров «Спартака»

27 мая 2017, суббота. 20:14. Футбол

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов в ближайшее время войдёт в совет директоров красно-белых, утверждает «Спорт-экспресс». В руководящем органе клуба он сменит Александра Жиркова, который решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом.

Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы «Спартака». Официально об изменениях будет объявлено через несколько дней.

После перестановок совет директоров «Спартака» будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

Красно-белые дни, унесите меня. Главное о сезоне «Спартака»
Крайне сложно написать что-то новое о команде, которая весь месяц раскрашивает сайт в одни цвета, но можно суммировать впечатления.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Александр Жирков Наиль Измайлов
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
20:43 Варела: интересно, что «Реал» сделал бы с Рамосом. Он наносит тату каждую неделю
20:35 «Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку Городова и интересуется Годзюром
20:29 Сабалета перед уходом из «Манчестер Сити» устроил сюрприз болельщикам клуба
20:14 Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров «Спартака»
20:11 Зобнин: не ждал приза лучшему игроку после своего первого сезона в «Спартаке»
20:09 Сборная Новой Зеландии стала победителем турнира «Кубок восьми флагов» в Химках
19:54 Сборная Италии проведёт товарищеский матч с Уругваем в Ницце без Балотелли
19:44 Де Лаурентис: опция выкупа Мертенса доступна только для китайских клубов
19:28 «Селтик» оформил требл в Шотландии, выиграв у «Абердина» в финале Кубка страны
19:21 Роналду: Зидан дал мне возможность играть в «Реале» там, где считаю нужным
19:19 «Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги
19:18 Карадениз: Бердыев быстрее всех способен вернуть «Рубин» в элиту
19:03 Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»
18:56 Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»
18:51 «Арсенал» — «Челси»: перед финалом на «Уэмбли» были усилены меры безопасности
18:49 Митрофанов назначен на должность советника председателя правления «Зенита»
18:46 Моуринью: понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ», спросите Вудворда
18:37 «Арсенал» — «Челси»: стали известны стартовые составы
18:31 Семак: на будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю
18:22 Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче
18:12 Роналду: игроки «Реала» хотят войти в историю, выиграв ЛЧ два раза подряд
18:02 Гол Это'О помог «Антальяспору» разгромить «Касымпашу»
17:58 Сарсания: на данный момент даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита»
17:48 Сарсания: «Зениту» нужны качественные иностранцы — как Халк, Данни, Домингес
17:48 Ватцке считает, что у напавшего на автобус «Боруссии» могли быть иные мотивы
17:34 «Челси» готов предложить Бонуччи контракт с зарплатой € 8 млн в год
17:22 Радимов: ФНЛ, наверное, самая тяжёлая в Европе лига
17:17 «Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона
16:53 Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»
16:51 Кержаков определится с тем, продолжать карьеру или нет, до выхода из отпуска
16:51 Албин показал укладку рулонного газона на стадионе в Санкт-Петербурге
16:50 На «Крестовском» начали укладывать новый газон. Фоторепортаж
16:45 Гол Джана признан лучшим в АПЛ в сезоне-2016/17
16:43 Лавров: сборная России на КК-2017? Наша команда достаточно непредсказуема
16:37 Марку Силва возглавил «Уотфорд», в который сватали Слуцкого
16:23 Мертенс продлил контракт с «Наполи»
16:11 А. Кержаков: без Промеса «Спартак» вряд ли бы стал чемпионом
16:05 Албин объяснил, почему невозможен выкат поля стадиона на Крестовском острове
15:54 Фернандеш – лучший игрок «Локомотива» в мае по версии болельщиков
15:54 Карасёв отсудил свой второй матч на чемпионате мира U20
15:42 Райола: никто никогда не говорил, что Доннарумма не хочет продлевать контракт
15:31 Мельгарехо: заслужил большего уважения к себе со стороны сборной Парагвая
15:25 Сарсания хочет, чтобы результаты у «Зенита» были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:25 В Сочи завершился турнир «Будущее зависит от тебя»
15:17 Установка газона на стадионе в Петербурге реализуется за счёт средств «Зенита»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017