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Варела: интересно, что «Реал» сделал бы с Рамосом. Он наносит тату каждую неделю

27 мая 2017, суббота. 20:43. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гильермо Варела прокомментировал решение «Айнтрахта» не продлевать срок его аренды. Руководство немецкого клуба отказалось от услуг уругвайца после того, как он сделал татуировку накануне финала Кубка Германии, несмотря на запрет врачей. Тату Варелы спустя некоторое время воспалилось.

«Мне интересно, что сделал бы «Реал» с Рамосом. Он наносит татуировки каждую неделю. Не могу объяснить, почему я подвергся такому суровому наказанию. Кроме того, я не единственный игрок в команде, который сделал тату накануне финала. Но меня решили прижать так, будто я сотворил что-то с тренером», — цитирует Варелу Goal.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Айнтрахт Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Гильермо Варела Серхио Рамос
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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