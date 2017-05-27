«Арсенал» — «Челси»: Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес был удалён с поля во втором тайме матча с «Арсеналом» в финале Кубка Англии.
Нигерийский футболист на 68-й минуте получил жёлтую карточку за явную симуляцию в штрафной площади «Арсенала». «Горчичник» оказался для Мозеса вторым, и он был вынужден покинуть поле.
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«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Челси». Идёт второй тайм, счёт — 2:1 в пользу «канониров». Голами во встрече отметились Алексис Санчес, Диего Коста и Аарон Рэмси.
FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию