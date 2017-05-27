«Арсенал» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии. Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1. «Канониры» выиграли турнир в рекордный, 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», на счету которого 12 побед.
Главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер стал первым тренером, выигравшим Кубок Англии семь раз. До этого французский специалист делил рекорд с шотландским специалистом Джорджем Рэмзи, который с «Астон Виллой» шесть раз побеждал в старейшем футбольном турнире мира.