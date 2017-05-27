Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райола: останется ли Ибрагимович в «МЮ»? Не знаю, многие клубы им интересуются

27 мая 2017, суббота. 21:35. Футбол

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что пока не знает, продолжит ли 35-летний швед свою карьеру в стане манкунианцев. Контракт Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы колена, истекает 30 июня 2017 года.

«Останется ли Ибрагимович в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю. Скоро будем говорить об этом. Многие клубы интересуются Златаном. Он ещё может поиграть года два. У Ибрагимовича есть много предложений, но точно ясно, что он на 100% останется в Европе. Златан не перейдёт в MLS», — цитирует Райолу журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Райола: врачи сказали о коленях Ибрагимовича, что не видели ничего подобного
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Мино Райола MLS
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
22:17 Тренер из Италии привёл «Гонвед» к первой победе в чемпионате Венгрии за 24 года
22:15 Иван Демьян пожелал удачи «Арсеналу», Свами Даши предсказал победу «Енисея»
22:08 Рэмси: сезон можно считать успешным, ведь «Арсенал» закончил его с Кубком Англии
22:06 Президент Франции освистан фанатами «ПСЖ» перед началом финала Кубка Франции
22:00 Игроки «Челси» забыли надеть чёрные повязки на первый тайм матча с «Арсеналом»
21:57 Венгер: «Арсенал» показал выдающуюся игру и свою силу в матче с «Челси»
21:51 «Арсенал» — «Челси» — 2:1. Видео голов
21:48 «Галатасарай» по распоряжению Эрдогана убрал слово «арена» с названия стадиона
21:43 «Партизан» в финале Кубка Сербии обыграл «Црвену Звезду»
21:35 Райола: останется ли Ибрагимович в «МЮ»? Не знаю, многие клубы им интересуются
21:34 Венгер стал первым тренером, выигравшим Кубок Англии семь раз
21:26 «Арсенал» победил «Челси» и в рекордный, 13-й раз выиграл Кубок Англии
21:16 «Арсенал» — «Челси»: Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию
20:58 «Ювентус» обыграл «Болонью» благодаря голу 17-летнего Кена на 94-й минуте
20:43 Варела: интересно, что «Реал» сделал бы с Рамосом. Он наносит тату каждую неделю
20:35 «Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку Городова и интересуется Годзюром
20:29 Сабалета перед уходом из «Манчестер Сити» устроил сюрприз болельщикам клуба
20:14 Наиль Измайлов сменит Александра Жиркова в совете директоров «Спартака»
20:11 Зобнин: не ждал приза лучшему игроку после своего первого сезона в «Спартаке»
20:09 Сборная Новой Зеландии стала победителем турнира «Кубок восьми флагов» в Химках
19:54 Сборная Италии проведёт товарищеский матч с Уругваем в Ницце без Балотелли
19:44 Де Лаурентис: опция выкупа Мертенса доступна только для китайских клубов
19:28 «Селтик» оформил требл в Шотландии, выиграв у «Абердина» в финале Кубка страны
19:21 Роналду: Зидан дал мне возможность играть в «Реале» там, где считаю нужным
19:19 «Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги
19:18 Карадениз: Бердыев быстрее всех способен вернуть «Рубин» в элиту
19:03 Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»
18:56 Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»
18:51 «Арсенал» — «Челси»: перед финалом на «Уэмбли» были усилены меры безопасности
18:49 Митрофанов назначен на должность советника председателя правления «Зенита»
18:46 Моуринью: понятия не имею, перейдёт ли Гризманн в «МЮ», спросите Вудворда
18:37 «Арсенал» — «Челси»: стали известны стартовые составы
18:31 Семак: на будущий сезон остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю
18:22 Молодёжная сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче
18:12 Роналду: игроки «Реала» хотят войти в историю, выиграв ЛЧ два раза подряд
18:02 Гол Это'О помог «Антальяспору» разгромить «Касымпашу»
17:58 Сарсания: на данный момент даже не знаю, кто будет главным тренером «Зенита»
17:48 Сарсания: «Зениту» нужны качественные иностранцы — как Халк, Данни, Домингес
17:48 Ватцке считает, что у напавшего на автобус «Боруссии» могли быть иные мотивы
17:34 «Челси» готов предложить Бонуччи контракт с зарплатой € 8 млн в год
17:22 Радимов: ФНЛ, наверное, самая тяжёлая в Европе лига
17:17 «Манчестер Сити» близок к покупке вратаря «Бенфики» Эдерсона
16:53 Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»
16:51 Кержаков определится с тем, продолжать карьеру или нет, до выхода из отпуска
16:51 Албин показал укладку рулонного газона на стадионе в Санкт-Петербурге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Лучший полузащитник сезона в РФПЛ - это...
Архив →
© championat.com, 2000–2017