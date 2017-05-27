Райола: останется ли Ибрагимович в «МЮ»? Не знаю, многие клубы им интересуются

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, сообщил, что пока не знает, продолжит ли 35-летний швед свою карьеру в стане манкунианцев. Контракт Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться от серьёзной травмы колена, истекает 30 июня 2017 года.
«Останется ли Ибрагимович в «Манчестер Юнайтед»? Я не знаю. Скоро будем говорить об этом. Многие клубы интересуются Златаном. Он ещё может поиграть года два. У Ибрагимовича есть много предложений, но точно ясно, что он на 100% останется в Европе. Златан не перейдёт в MLS», — цитирует Райолу журналист Sky Sport Фабрицио Романо.