«Партизан» в финале Кубка Сербии обыграл «Црвену Звезду». Встреча завершилась победой «гробарей» со счётом 1:0.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.
Единственный мяч на 42-й минуте записал на свой счёт защитник Никола Миленкович. Таким образом, «Партизан» выиграл турнир второй год подряд и в пятый раз в истории. Кубок Сербии после распада союзного государства Сербии и Черногории проводится с сезона-2006/07.
Ранее «Партизан» также оформил победу в чемпионате Сербии, опередив в чемпионской гонке всю ту же «Црвену Звезду».
Кубок Сербии, финал
«Партизан» – «Црвена Звезда» – 1:0 (1:0)
Гол: Миленкович, 42 (1:0).