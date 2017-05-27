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«Галатасарай» по распоряжению Эрдогана убрал слово «арена» с названия стадиона

27 мая 2017, суббота. 21:48. Футбол

«Галатасарай» стал первым турецким клубом, который убрал с названия своего стадиона слово «арена». Распоряжение об исключении этого слова с названий всех спортивных объектов Турции сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Теперь вместо Türk Telekom Arena стадион «Галатасарая» будет называться Ali Sami Yen Sports Complex Türk Telekom Stadium.

«Я против „арен“. Вы знаете, что делают на аренах, не так ли? Людей там убивали животные. Я дал поручение министру, и мы уберём это слово со всех названий стадионов. Такого слова не должно быть в нашем языке», — цитирует Эрдогана Daily Sabax.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Галатасарай
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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