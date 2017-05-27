Иван Демьян пожелал удачи «Арсеналу», Свами Даши предсказал победу «Енисея»

Тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей» обменялись колкостями перед ответным матчем за право остаться в РФПЛ. Первая игра состоялась 25 мая в Красноярске и завершилась победой «Енисея» со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт 28 мая в Туле.
«Арсенал» выложил в «Твиттере» видео, на котором солист группы 7Б Иван Демьян пожелал тульской команде удачи в ближайшем матче.
В ответ «Енисей» разместил ролик, на котором победитель «Битвы экстрасенсов» Свами Даши предсказал выход «Енисея» в Премьер-Лигу.
«Только вот год не указал...» — так отреагировал «Арсенал» на предсказание Свами Даши.