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Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии

27 мая 2017, суббота. 22:56. Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии. Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».

На 8-й минуте Лукаш Пищек сыграл на край штрафной на Усмана Дембеле, который ушёл от Хесуса Вальехо и пробил под перекладину. На исходе получаса игры Мият Гачинович через центр сделал проникающий пас на Анте Ребича, который, избежав офсайда, вышел один на один с Романом Бюрки и послал мяч в дальний угол.

В середине второго тайма Рафаэль Геррейро забросил мяч в штрафную на Кристиана Пулишича, который пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Лукаша Градецки, подставившись под фол. Пьер-Эмерик Обамейянг черпачком реализовал пенальти, перехитрив голкипера, который упал в угол.

«Боруссия» Д выиграла Кубок Германии в 4-й раз, «шмели» не побеждали в этом турнире с 2012 года. У «Айнтрахта» также четыре победы, а лидером остаётся «Бавария» (18).

Кубок Германии. Финал
27 мая 2017, суббота. 21:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Дембеле – 8, 1:1 – Ребич – 29, 1:2 – Обамейянг – 67 (пен)
Гектор: Обамейянг — не супермен, а такой же человек, как и игроки «Айнтрахта»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Боруссия Д
Новости. Футбол
27 мая 2017, суббота
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