17-летний форвард «Ювентуса» Кин: моя мать не поверит, что я забил гол!

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился эмоциями от победного гола в ворота «Болоньи» (2:1) в матче 38-го тура чемпионата Италии. 17-летний форвард стал первым родившимся после 2000 года игроком, который забил в Серии А.
«Я очень счастлив, что забил, хоть мне и повезло. Любой 17-летний игрок мечтает о том, чтобы отличиться в футболке „Ювентуса“. Впереди ещё много работы, это только начало. Посвящаю гол своей семье, в частности матери. Хотя не думаю, что она поверит в то, что я забил гол!» — цитирует Кина Football Italia.
Видео гола Кина можно посмотреть в «Твиттере».