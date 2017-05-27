Месси стал первым с 1950 года игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси открыл счёт в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом». На 30-й минуте Месси дошёл до штрафной, сыграл в стенку с Неймаром и нанёс обводящий удар в самый угол ворот.
Месси стал первым за 67 лет игроком, забившим в четырёх финалах Кубка Испании: форварду удалось отличиться в 2017, 2015, 2012 и 2009 годах.
Предыдущим футболистом, кому покорялось это достижение, был легендарный испанский форвард Тельмо Сарра, который забивал в пяти финалах Кубка страны.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Испании «Барселона» — «Алавес». После первого тайма каталонцы впереди — 3:1.