Слуцкий: думаю, что Венгер остаётся в «Арсенале»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мыслями о победе «Арсенала» над «Челси» (2:1) в финале Кубка Англии.
«Многое решилось в первом тайме, потому что „Арсенал“ был быстрее на подборах, активнее реагировал. Так называемый показатель „фрэшовости“, если говорить по-английски, был в пользу „Арсенала“. А во втором тайме ключевым стало удаление Мозеса. С начала второй половины у „Челси“ пошла атака за атакой, моментов много было. „Челси“ переломил ситуацию, но удаление Мозеса, конечно, сломало многие вещи.
Должен ли Венгер остаться? Не думаю, что и до этого что-то должно было происходить. Думаю, он остаётся", — сказал Слуцкий в интервью журналисту Тимуру Журавелю.
Слуцкий, поддерживающий близкие отношения с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, с января этого года проживает в Лондоне, учит английский язык и посещает матчи синих.