Источник: Перишич согласовал контракт с «МЮ», «Интер» требует за него € 55 млн

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич согласовал условия четырёхлетнего контракта с «Манчестер Юнайтед», по которому игрок будет получать € 7 млн в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium и Tuttosport.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично поучаствовал в переговорах и убедил Перишича отказаться от предложений со стороны «ПСЖ» и выбрать «красных дьяволов».
Однако, по информации издания «Интер» требует за полузащитника € 55 млн, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить пока только € 45 млн плюс различные бонусные выплаты.
В нынешнем сезоне Перишич провёл 41 матч за «Интер», в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года.