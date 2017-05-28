Венгер: я возглавляю «Арсенал» благодаря своей компетентности, а не популярности

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его компетентность на посту наставника «канониров» важнее популярности.
«Невозможно проработать 35 лет на высшем уровне, если ты не подходишь для этой работы. Я лишь хочу послужить клубу. Решение — за правлением. Подхожу ли я для работы? Да, и это зависит не от популярности, а от компетентности.
На мой взгляд, в последние два месяца мы играли великолепно. Команда движется вперёд. Она — едина, и стиль её игры подходит футболистам. То, как мы работаем, способствует проявлению лучших их качеств. У этой команды есть прекрасный потенциал.
У меня публичная работа, я готов к критике. Я понимаю, если люди со мной не соглашаются. Но когда начинается игра, если ты болельщик, то ты должен поддерживать свою команду. В течение сезона я иногда этого не видел, и это мне непонятно",- приводит слова Венгера Sky Sports.
Ранее специалист сообщил, что его будущее в «Арсенале» прояснится в среду или четверг после разговора с руководством клуба.