«Лион» предложил «Байеру» € 12 млн за Хавьера Эрнандеса

«Лион» предложил леверкузенскому «Байеру» € 12 млн за нападающего Хавьера Эрнандеса, сообщает RMC. По информации издания, «Байер» готов к переговорам о продаже футболиста, а сам Эрнандес также хотел бы перейти в «Лион».
Ранее спортивный директор клуба «Байера» Йонас Болдт прокомментировал возможность ухода футболиста: «Эрнандес – ключевой игрок для нашей команды. Мы бы с удовольствием видели его в «Байере» в следующем сезоне. Однако понимаем, что есть футболисты, для которых важно выступление на международной арене. На Эрнандеса всегда есть спрос».
В нынешнем сезоне Хавьер Эрнандес провёл 36 матчей за «Байер», в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи.