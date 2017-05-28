УЕФА опубликовала видео десяти лучших голов Лиги Европы сезона-2016/17

На официальном канале УЕФА в YouTube опубликовано видео десяти лучших голов Лиги Европы в сезоне-2016/17.
В пятёрку лучших вошли: мяч игрока «Фиорентины» Федерико Бернардески, забитый со штрафного в матче с менхенгладбахской «Боруссией» (1:0), гол Муссы Соу за «Фенербахче» в ворота «МЮ» (2:1), удар Эдина Джеко в игре «Ромы» с «Вильярреалом» (4:0), а также мяч, забитый хавбеком «Лиона» Корентином Толиссо в поединке с «Ромой» (4:2).
Лучшим был признан гол Леона Бейли в матче австрийского «Рапида» с «Генком» (3:2).
Посмотреть видео можно на официальном канале УЕФА в YouTube.
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