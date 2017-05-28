Фабрегас: «Челси» предпочитает победу в Премьер-лиге завоеванию кубка Англии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас признался, что расстроен поражением в финале Кубка Англии от «Арсенала», однако отметил, что его команда препочитает победу в АПЛ завоеванию кубка.
«Нелегко терпеть поражения, но у нас всё-таки был отличный сезон. Мы отправляемся по домам с неприятным привкусом, но мы всегда предпочтём победу в Премьер-лиге Кубку Англии», — цитирует Фабрегаса Goal.
Кроме того, футболист отказался комментировать слухи о своём уходе из «Челси».
«Всё останется между мной и Антонио Конте. Я не расстроен и ничего не имею против него. У нас отличные взаимоотношения, и я прекрасно понимаю его футбольные идеи. Не скажу, что я хочу покинуть „Челси“, но в футболе может случиться всякое», — сказал полузащитник.