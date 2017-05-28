Моуринью на Гран-при Монако: меня не интересует Кубок Англии, я забыл о футболе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил квалификацию этапа Формулы-1 в Монако. Португальца пригласила команда Red Bull Racing, и он встретился с пилотами Максом Ферстаппеном и Даниэлем Риккардо.
Наставник «МЮ» признался, что его не волновал результат финала Кубка Англии по футболу, в котором «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 2:1.
«В течение месяца я не буду интересоваться футболом. Я знаю, что сегодня финал Кубка Англии, а также финалы в Испании, Германии и других странах. Но мне всё равно, совершенно всё равно. Мне даже неинтересны результаты. Сейчас время полностью отключиться, заняться чем-то другим — насладиться обществом семьи и друзей и забыть о футболе. Мне это необходимо», — сказал Моуринью.
Фотографии Жозе Моуринью, посетившего Гран-при Монако, можно посмотреть в «Твиттере».