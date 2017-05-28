М. Гомес может покинуть «Вольфсбург» за € 10 млн в случае вылета из Бундеслиги

Bild сообщил, что в контракте нападающего Марио Гомеса с «Вольфсбургом» содержится пункт, согласно которому в случае вылета «волков» из Бундеслиги сумма отступных за Гомеса будет установлена в € 10 млн.
В первом стыковом матче за право играть в высшем дивизионе чемпионата Германии «Вольфсбург» победил дома «Айнтрахт» из Брауншвейга со счётом 1:0, единственный гол забил Гомес с пенальти. Ответная игра состоится 29 мая.
Ранее сообщалось, что к Марио Гомесу проявляет интерес мюнхенская «Бавария».
В 38 матчах нынешнего сезона форвард забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.
«Бавария» нацелилась на Марио Гомеса в качестве замены Левандовскому