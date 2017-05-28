Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн будет играть на новом стадионе клуба

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн будет выступать на новом стадионе мадридской команды, сообщает Goal.
К началу сезона-2017/18 «Атлетико» переедет с «Висенте Кальдерон» на новый стадион под назнванием «Ванда Метрополитано».
«Будет ли Гризманн здесь? Нет, он будет на «Ванда Метрополитано», — заявил Сересо, который присутствовал на финальном матче Кубка Испании, проходившем на «Висенте Кальдерон».
Французский футболист перешёл в «Атлетико» в 2015 году из «Реала Сосьедад». 26-летнего Гризманна в последнее время сватают в «Манчестер Юнайтед».
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