Алькасер: по ходу сезона в «Барселоне» у меня стало получаться всё лучше и лучше

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер после победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) подвел итог своему первому сезону в каталонском клубе.
«По ходу сезона у меня в „Барселоне“ стало получаться всё лучше и лучше, ведь в первые месяцы после перехода я очень долго не мог забить. Мне нужно было прибавить и продолжать адаптироваться. Со временем дела пошли на лад.
Очень рад помочь команде своим голом в финале Кубка Испании. Меня учили так: если что-то не получается, старайся изо всех сил. Играть вместе с Месси — это нечто невероятное. Он лучший футболист мира и доказывает это каждый день", — цитирует Алькасера Marca.
Видео гола Алькасера доступно в «Твиттере».