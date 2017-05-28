Максвелл рад, что его карьера в «ПСЖ» завершилась выигрышем трофея

Для защитника «ПСЖ» Максвелла финальный матч Кубка Франции с «Анже» (1:0) стал последним в составе парижской команды, цвета которой он защищал с 2012 года. Именно Максвелл был удостоен чести первым поднять над головой выигранный во вчерашнем матче трофей.
«Да, это очень трогательно и очень тяжело, но также радостно завершать выступление в «ПСЖ», выиграв ещё один трофей.
Мой цикл закончился, но я счастлив тем, как всё завершилось», – приводит слова 35-летнего бразильца Foot Mercato.
В составе «ПСЖ» Максвелл за эти годы в общей сложности провёл более 200 матчей и выиграл 15 трофеев.
Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола