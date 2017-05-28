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Максвелл рад, что его карьера в «ПСЖ» завершилась выигрышем трофея

28 мая 2017, воскресенье. 10:57. Футбол

Для защитника «ПСЖ» Максвелла финальный матч Кубка Франции с «Анже» (1:0) стал последним в составе парижской команды, цвета которой он защищал с 2012 года. Именно Максвелл был удостоен чести первым поднять над головой выигранный во вчерашнем матче трофей.

«Да, это очень трогательно и очень тяжело, но также радостно завершать выступление в «ПСЖ», выиграв ещё один трофей.

Мой цикл закончился, но я счастлив тем, как всё завершилось», – приводит слова 35-летнего бразильца Foot Mercato.

В составе «ПСЖ» Максвелл за эти годы в общей сложности провёл более 200 матчей и выиграл 15 трофеев.

Максвелл стал самым титулованным игроком в истории клубного футбола
Источник: Footmercato Сообщить об ошибке
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ПСЖ Шеррер Максвелл
Новости. Футбол
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