Роуз: жаль, что Почеттино не начал тренировать меня ещё в 18 лет

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хотел бы начать работу под руководством нынешнего наставника «шпор» Маурисио Почеттино на несколько лет раньше.
«Жаль, что Почеттино не начал тренировать меня ещё в 18 лет. При Гарре Реднаппе мне было тяжело, я почти сдался и был доволен уже тем, что играю за „Тоттенхэм“ хотя бы иногда, хотя бы раз в 2-3 недели. Молодые игроки не понимают, как им повезло, что у них есть такой тренер уже в начале карьеры», — сказал 26-летний Роуз в эфире BBC Radio 5.
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