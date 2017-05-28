Матюиди не уверен, что останется в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди ответил на вопрос о своём будущем. Действующее соглашение хавбека с «ПСЖ» рассчитано до лета 2018 года.
«Я не хочу врать. Честно говоря, я пока сам не знаю. Трудно о чем-то говорить, когда не знаешь реальной позиции клуба. „ПСЖ“ сделал мне предложение и мы открыты к диалогу, но никакого решения на данный момент нет.
Мне хорошо в Париже. «ПСЖ» — это клуб моего сердца. Не забывайте об этом. Даже если я уйду, мое отношение к «ПСЖ» не изменится. Оно будет таким всегда", — цитирует Матюиди Goal.