«Атлетик» благодаря победе «Барселоны» в Кубке Испании выступит в Лиге Европы

«Атлетик» в следующем сезоне возьмёт старт в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Это стало возможным благодаря победе «Барселоны» над «Алавесом» (3:1) в финале Кубка Испании.
«Атлетик» в прошедшем сезоне финишировал на седьмом месте в таблице Примеры, которое не даёт путёвку в еврокубки. Однако победа «Барселоны», которая финишировала на второй строчке и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов, принесла команде из Бильбао путёвку в Лигу Европы.
От вчерашнего успеха «Барселоны» также выиграл «Реал Сосьедад», который получил право начать выступление в Лиге Европы с группового этапа.
«Барселона» обыграла «Алавес» и в третий раз подряд завоевала Кубок Испании