Манчини: я сожалею, что никогда не тренировал Тотти

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини признался, что хотел поработать вместе с легендарным форвардом «Ромы» Франческо Тотти.
«Тотти многого добился. Франческо был чемпионом мира в 2006 году. Мы говорим о невероятном достижении! Мы говорим о великолепном игроке, феномене, который оставляет большое наследие. Многие мальчишки вдохновлялись им.
Франческо — фантастический игрок. Он имеет достаточно мужества, чтобы продолжать играть в том возрасте, при котором я уже давно повесил бутсы на гвоздь. Вот что я скажу: сожалею, что никогда не тренировал Тотти. Мне бы это понравилось», — цитирует Манчини Football Italia.